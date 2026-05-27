Enrico Franza: "Non si molla, noi ci saremo sempre per Ariano" Siederò tra i banchi dell’opposizione con la stessa determinazione che ha guidato il nostro percorso

"Non si molla! Questo è il nostro primo pensiero al mattino. Abbiamo lavorato per Ariano con impegno, dedizione e senso di responsabilità, e continueremo a farlo senza esitazioni e senza timori.

La città ha scelto una strada diversa, che rispettiamo pienamente, anche se distante dalla nostra visione. Continueremo comunque a essere presenti, vicini a questa comunità e a tutte le persone che hanno creduto in un progetto fondato sull’ascolto, sul dialogo e sulla vicinanza concreta".

Lo scrive il sindaco uscente Enrico Franza, rivolgendosi attraverso una lettera agli arianesi.

Da oggi qualcuno rivendicherà risultati che affondano le radici nel lavoro svolto in questi anni: a partire già da questa mattina, dall’apertura di via Roma agli interventi di asfaltatura a Cardito, fino a quanto ancora emergerà nei prossimi mesi. I cittadini sapranno riconoscere il lavoro svolto e l’impegno profuso con serietà e continuità.

Siederò tra i banchi dell’opposizione con la stessa determinazione che ha guidato il nostro percorso amministrativo. Lo farò con spirito vigile e costruttivo, insieme a una squadra che ha scelto con coraggio di credere in un’idea diversa di città. Noi ci saremo, sempre.

Siamo il centrosinistra che ha scelto la coerenza e la responsabilità. Abbiamo provato fino all’ultimo a spiegare i rischi di uno scenario che oggi appare chiaro, ma il confronto democratico impone rispetto per ogni scelta. Siamo il centrosinistra scelto dalla città, al di là delle appartenenze e degli interessi personali. E questo saremo, e continueremo a essere.

Un grazie sincero va a Roberto Cardinale, che ha creduto nel nostro progetto con serietà, passione e spirito di servizio, insieme a una squadra straordinaria che andrà avanti ancora più unita.

Grazie agli amici amministratori Andrea Melito, Pietra Vale, Grazia Vallone, Toni la Braca, Pasqualino Molinario, Marisa Scarpellino e Angela Perito che hanno condiviso questo percorso con impegno e lealtà, e ai dipendenti comunali che hanno lavorato al nostro fianco con professionalità e disponibilità.

Ma il ringraziamento più grande - conclude Franza - è per te, mia cara Ariano. A te va il mio abbraccio più autentico. E auguri di buon lavoro alla nuova amministrazione. Saremo presenti, con attenzione, rispetto e senso delle istituzioni".