Avellino, Nesta ritroverà Izzo. Così nel 2025: "Armando è super" "Solo lui poteva continuare con la lucidità dopo tutto quello che è successo"

Due anni di contratto, uno staff definito sui cinque componenti: Alessandro Nesta guiderà l'Avellino. L'intesa di massima raggiunta nello scorso weekend, annuncio atteso per le prossime ore con il capitolino: Nesta è reduce da una stagione d'attesa dopo la fine del rapporto con il Monza e dell'esperienza in Serie A nell'annata 2024/2025 con i brianzoli, condivisa con Armando Izzo. Il tecnico ritroverà il difensore partenopeo all'ombra del Partenio dopo averlo schierato praticamente sempre da titolare quando era alla guida dei biancorossi.

"Non so quanti avrebbero potuto tenere sulle spalle una roba del genere"

Nella seconda fase della gestione tecnica con il rientro in panchina dopo l'esonero, Izzo ottenne l'assoluzione piena dopo undici anni di procedimento giudiziario. Nesta, alla vigilia di Cagliari-Monza nel marzo 2025, in conferenza stampa, sottolineò la stima e le doti caratteriali del centrale difensivo: "Sono contento. Solo Armando Izzo poteva continuare con la lucidità dopo tutto quello che è successo perché undici anni sul groppone, una roba del genere, quando si va in giro, magari qualcuno... La famiglia, i figli vanno a scuola... È rimasto dritto, ha lavorato come pochi, perciò questo dimostra che è un grande uomo, un grande, grandissimo ragazzo. - affermò il campione del mondo 2006 - Non so quanti giocatori potevano tenere sulle spalle per tutto questo tempo una roba del genere. Perciò gli faccio i complimenti, finalmente è tutto a posto. Armando è super".