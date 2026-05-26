Ariano, posa dell'asfalto nei punti più critici a Cardito: lavori in corso Si tratta di un'opera già programmata da alcuni mesi e finalmente messa in atto

Posa dell'asfalto nei punti più critici e ormai impercorribili della statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, in località Cardito.

Il tratto in questione va dallo scollinamento di via fontanangelica altezza Sfinge, a rione San Pietro, nei pressi della grotta della Madonna di Lourdes.

Si tratta di un'opera già programmata da alcuni mesi, il cui intervento di ripristino, solo in questo periodo è stato possibile effettuare in notturna, razie alla disponibilità e rifornimento degli impianti bituminosi.

Lavori svolti per conto dell'area tecnica del comune, dall'impresa che sta eseguendo gli scavi per la fibra ottica. Un intervento riguarda anche il piazzale interno del piano di zona che porta al palazzetto dello sport.

Si andrà avanti per tutta la notte. Un chiaro segnale si avrà già dalla mattinata di domani con la strada finalmente non più disastrata e causa di diversi incidenti. Il tutto chiaramente in attesta di un intervento definitivo e risolutivo lungo tutta la tratta in questione.