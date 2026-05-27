Ritiro, Coppa Italia e test di lusso: le novità in casa Avellino In attesa dell'ufficialità di Nesta prende forma l'estate biancoverde

Nelle prossime ore arriverà l'annuncio, atteso ormai da inizio settimana, di Alessandro Nesta allenatore e l'Avellino ha definito altri dettagli relativi all'estate. La squadra irpina svilupperà la preparazione precampionato nuovamente a Rivisondoli. La città abruzzese ha ospitato i lupi nel 2025 e ritroverà i biancoverdi per la seconda metà di luglio dopo il raduno in città e in provincia.

Avellino-Torino per il memorial "Sandro Criscitiello"

Nel frattempo la Lega Serie A ha pubblicato le date della Coppa Italia 2026/2027, che inizierà nel weekend del 9 agosto con il turno preliminare. L'Avellino scenderà in campo con i trentaduesimi di finale, in programma nel weekend del 16 agosto e affronterà una tra Monza e Catanzaro. Dal 2021 il format non prevede più il sorteggio: l'assegnazione alle caselle del tabellone avviene tramite ranking di classifica. L'Avellino, ventottesimo per l'ottavo posto in Serie B, sfiderà la numero 20 del ranking, ovvero la vincente dei playoff del torneo cadetto. In estate sarà nuovamente test di lusso. Dopo la Lazio, per il quarto memorial "Sandro Criscitiello" i lupi affronteranno il Torino. Annuncio a sorpresa da parte del presidente granata, Urbano Cairo, in collegamento con Sportitalia, ospite della festa per i 30 anni della P&P Sport Management di Federico Pastorello a Monte Carlo. Nel 2025, per l'indisponibilità del "Partenio-Lombardi" causa lavori per la Serie B, il test fu disputato allo "Stirpe" di Frosinone. Appare presumibile la sede irpina e del "Partenio" per Avellino-Torino nel 2026 con il weekend dell'8 e 9 agosto nello scenario.