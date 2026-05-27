Taurano, minacce al sindaco Buonfiglio: attivata la vigilanza dinamica Ad adottare il provvedimento il prefetto di Avellino, dopo la denuncia del sindaco

di Paola Iandolo

E' stata attivata la vigilanza dinamica per il sindaco di Taurano Michele Buonfiglio dopo le minacce subite qualche giorno fa, ad Avella. Le minacce sono scattate per la sua attività amministrativa sui beni confiscati alla criminalità organizzata nel comune del Vallo di Lauro.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato adottato dal prefetto di Avellino, Rossana Riflesso per consentire che ci sia una adeguata vigilanza per la fascia tricolore. Il primo cittadino ricordiamo che è stato avvicinato mentre si trovava in un bar di Avella. Un sessantenne condannato per la partecipazione ad un clan camorristico e destinatario della confisca dei beni, destinati dal Comune di Taurano, ha chiesto chiarimenti al sindaco sul suo operato.

La denuncia

Sulla vicenda, prontamente denunciata dal primo cittadino, indagano i Carabinieri della Stazione di Lauro e della Compagnia di Baiano. Il primo cittadino ha subito annunciato che non si farà intimorire. Infatti, subito dopo le minacce ricevute pubblicamente, il sindaco di Taurano ha firmato una nota al presidente della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro per chiedere la pulizia del terreno confiscato alla camorra, che sarà utilizzato dall’amministrazione comunale per finalità didattiche.