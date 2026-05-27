Assalto al bancomat di Andretta, boato e paura nella notte: banditi in fuga Colpo nella notte, torna la banda della marmotta

Assalto al bancomat, boato e paura nel cuore della notte ad Andretta. Il colpo è stato realizzato dai malviventi intorno alle ore 3.30. Ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della Bdn ruppo Mediocredito. La comunità del piccolo paese altirpino è stata svegliata dalla forte esplosione. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo dei carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che, con l'aiuto degli artificieri hanno effettuato rilievi e recuperato elementi utili alle indagini. Una volta arrivati i militari hanno prontamente perimetrato l'area per effettuare verifiche ed evitare rischi. Indagini in corso e banditi in fuga. Intanto in Irpinia torna la paura per un colpo come tanti già avvenuti in altri comuni della provincia di Avellino.

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