Distruzione di un bosco ceduo in Irpinia: carabinieri denunciano responsabile Dovrà rispondere di taglio abusivo e furtivo di piante

I carabinieri del nucleo forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’arma territoriale, hanno denunciato una persona, per taglio abusivo e furtivo di piante.

L'attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un 50 enne del posto, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e ad elevato rischio frana, aveva tagliato circa 15.000 metri quadrati di bosco ceduo castanile di proprietà privata, in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Inoltre, nello stesso fondo, con l’ausilio di un mezzo meccanico, aveva proceduto ad effettuare un movimento terra abusivo, al fine di realizzare una pista in terra battuta.

Alla luce delle irregolarità riscontrate i carabinieri hanno denunciato alla procura della repubblica presso il tribunale di Avellino, l’uomo resosi responsabile di aver commesso i reati di furto aggravato, distruzione di bellezze naturali ed abusivismo edilizio. Contestualmente, i militari hanno sequestrato l’intera area ed elevato sanzioni amministrative per un totale di euro 10.000,00.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’arma dei carabinieri a tutela del territorio, dell’ambiente e dei cittadini.