Baiano, non si ferma all'alt dei carabinieri: inseguito e arrestato Nei guai un 52enne della provincia di Avellino

I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Baiano hanno arrestato un 52enne della provincia di Avellino, già noto alle forze dell'rdine, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è avvenuto al termine di un inseguimento scattato dopo che l’uomo, mentre percorreva ad elevata velocità il centro abitato del comune di Sirignano, non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia dei carabinieri, continuando nella sua folle corsa con manovre estremamente pericolose tra le strade comunali.

L’uomo ha proseguito la fuga cercando di speronare e mettere fuori strada la pattuglia dell’Arma. Grazie all’ausilio di altre gazzelle l’auto è stata bloccata e il fuggitivo è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.