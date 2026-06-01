Concorso Mario Piantedosi: l’IC Calvario-Covotta-Don Lorenzo Milani protagonista Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione a Pietrastornina

L'istituto comprensivo Calvario-Covotta-Don Lorenzo Milani di Ariano Irpino continua a distinguersi per il costante impegno nella formazione delle giovani generazioni ai valori della legalità, della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva. Un percorso educativo che, nel corso dell’anno scolastico, ha visto la scuola protagonista di numerose iniziative volte a promuovere il rispetto delle istituzioni, la conoscenza della costituzione e la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino.

In questo contesto si inserisce la partecipazione al concorso “Mario Piantedosi”, iniziativa di grande rilievo culturale e formativo che ha coinvolto studenti e docenti in un percorso di riflessione sui temi dell’impegno civico e del senso delle istituzioni.

Una delegazione di docenti dell’Istituto si è recata a Pietrastornina per prendere parte alla cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione. L’evento si è svolto in un clima di grande interesse e partecipazione, offrendo ai presenti importanti occasioni di confronto e approfondimento.

A rendere ancora più significativa la manifestazione è stata la presenza di due autorevoli rappresentanti delle Istituzioni nazionali: il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la cui partecipazione ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e l’importanza di investire nella formazione civica delle nuove generazioni.

L’edizione di quest’anno del concorso ha posto particolare attenzione ai temi del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni che richiedono un costante impegno educativo e una diffusa sensibilizzazione.

Le classi aderenti hanno affrontato tali tematiche attraverso la realizzazione di elaborati creativi, tra cui video e fumetti, mettendo in evidenza l’importanza della prevenzione, del rispetto reciproco e dell’uso consapevole degli strumenti digitali.

La dirigente scolastica Filomena Colella, ha espresso profonda soddisfazione per il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti coinvolti.

"La nostra scuola - ha dichiarato - pone al centro della propria azione educativa la formazione di cittadini consapevoli, responsabili e partecipi. Ogni esperienza che consente ai ragazzi di confrontarsi con i valori della legalità, del rispetto delle regole e della convivenza civile rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e collettiva».

L’IC Calvario-Covotta-Don Lorenzo Milani si conferma dunque una realtà scolastica dinamica e attenta alle sfide educative contemporanee, capace di trasformare i principi fondamentali della Costituzione italiana in esperienze concrete di apprendimento e partecipazione.

Un ringraziamento viene rivolto agli alunni e ai docenti delle classi che hanno preso parte al concorso:

• Classe III A Scuola primaria Calvario.

• Classi V A e V B Scuola primaria Calvario.

• Classi II A e II E Scuola secondaria di primo grado plesso Covotta.

A tutti loro vanno i complimenti della comunità scolastica per l’impegno, l’entusiasmo, la creatività e la sensibilità dimostrati durante il percorso, contribuendo a dare ulteriore testimonianza della qualità educativa e formativa che caratterizza l’Istituto Comprensivo Calvario-Covotta-Don Lorenzo Milani.