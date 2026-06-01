Avellino, Izzo sui social: "Complimenti Monza, vedervi in A mi rende felice" "Tifosi che ho sempre rispettato, faccio fatica a capire certi cori, ma li rispetto"

Nelle ore dei playoff, con l'Avellino verso il turno preliminare contro il Catanzaro, proprio sui social c'erano stati riferimenti diretti alla dirigenza e allo staff del Monza. Nelle ultime ore Armando Izzo ha pubblicato una "storia" in cui fa gli auguri alla società brianzola e alla tifoseria biancorossa per il ritorno in Serie A.

"Ricordi, emozioni e legami che il tempo non cancella"

"Vedervi conquistare la Serie A mi rende davvero felice. - ha affermato il difensore biancoverde sui canali ufficiali social - Ci sono squadre che, anche quando le strade si dividono, restano dentro di te. Il Monza è una di quelle, come tutte le maglie che ho avuto l'onore di indossare, che ha lasciato ricordi, emozioni e legami che il tempo non cancella. Sono felice per i miei ex compagni, per chi lavora ogni giorno dietro le quinte e soprattutto per i tifosi. Tifosi speciali, che ho sempre rispettato e ai quali ho sempre voluto bene".

"Non ho capito certi cori"

"Proprio per questo faccio fatica a capire certi cori e certe parole nei miei confronti, le rispetto perché fanno parte del calcio e perché arrivano da una tifoseria alla quale sono affezionato, ma non riesco a comprenderle. Non ho mai dimenticato ciò che abbiamo vissuto insieme e non dimenticherò mai l'affetto che ho ricevuto in tanti momenti. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, io scelgo di conservare i ricordi più belli, l'affetto sincero e la gratitudine per una piazza che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Complimenti Monza. Godetevi questo traguardo straordinario, ve lo siete meritato".