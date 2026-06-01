Serie D2 femminile: La Tartaruga vola ai quarti di finale in anticipo Netta vittoria per 3-0 contro l’accademia tennis Salerno

Grande prova di forza per la squadra femminile del club La Tartaruga che, nella gara valida per la seconda giornata del Girone 4 del campionato di Serie D2, ha conquistato una netta vittoria per 3-0 contro l’accademia tennis Salerno, assicurandosi con un turno d’anticipo la qualificazione ai quarti di finale della fase regionale.

Sui campi del Club La Tartaruga, le tenniste arianesi hanno dominato il confronto sin dai primi incontri di singolare, mettendo subito in cassaforte il successo grazie a prestazioni autorevoli e convincenti.

Ad aprire la giornata è stata Maria Elena Riccio, che ha lasciato appena le briciole a Lucia Grieco, imponendosi con un perentorio 6/0 6/0. A seguire è arrivato il secondo punto firmato da Manuela Leo, protagonista di una gara senza sbavature contro Marianna Santamaria, superata con il punteggio di 6/1 6/1.

Con la vittoria già acquisita, il doppio composto da Federica Capobianco ed Emanuela Moretti ha completato l’opera, battendo la coppia formata da Marianna Santamaria e Lucrezia Anna De Vita con il risultato di 6/4 6/1, fissando il punteggio finale sul 3-0.

I risultati

Maria Elena Riccio b. Lucia Grieco 6/0 6/0

Manuela Leo b. Marianna Santamaria 6/1 6/1

Federica Capobianco / Emanuela Moretti b. Marianna Santamaria / Lucrezia Anna De Vita 6/4 6/1

Classifica Girone 4 dopo due giornate

La Tartaruga 2 punti

San Giorgio del Sannio 2 punti

Accademia Tennis Salerno 0 punti

La vittoria contro la formazione salernitana consente alle arianesi di staccare il pass per i quarti di finale della fase regionale con una giornata di anticipo, confermando l’ottimo momento della squadra e la qualità del gruppo.

L’attenzione è ora rivolta all’ultima sfida del girone, in programma sabato 6 giugno 2026 sui campi di San Giorgio del Sannio, un confronto che metterà in palio il primo posto del Girone 4 e che si preannuncia decisivo per definire la griglia della fase successiva della competizione. Dopo aver centrato l’obiettivo qualificazione, La Tartaruga cercherà ora di chiudere il raggruppamento in vetta e proseguire il proprio cammino da protagonista nel campionato regionale di Serie D2 femminile.