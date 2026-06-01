Paura al Parco Santo Spirito, spunta un grosso serpente tra famiglie e bambini Genitori in apprensione, ma nessuna conseguenza per i presenti

Attimi di paura al Parco Santo Spirito di Avellino, uno dei luoghi più frequentati della città da famiglie, sportivi e amanti delle attività all'aria aperta. Nel pomeriggio, tra bambini che giocavano, persone impegnate nel jogging e gruppi intenti a trascorrere qualche ora di relax nel verde, è comparso improvvisamente un serpente di grosse dimensioni.

L'avvistamento ha immediatamente attirato l'attenzione dei presenti, generando preoccupazione soprattutto tra i genitori che, temendo per l'incolumità dei propri figli, li hanno allontanati dalla zona interessata. Secondo le prime testimonianze, si tratterebbe probabilmente di una biscia, specie generalmente non pericolosa per l'uomo.

La presenza del rettile ha comunque provocato momenti di forte apprensione in un parco particolarmente affollato, considerato da molti cittadini il luogo ideale per trascorrere qualche ora in tranquillità tra passeggiate, attività sportive e picnic all'aria aperta.

Dopo lo spavento iniziale, la situazione è tornata alla normalità e non si sono registrate conseguenze per le persone presenti. Resta però la sorpresa per un incontro decisamente insolito che ha finito per movimentare un tranquillo pomeriggio nel cuore del polmone verde cittadino.