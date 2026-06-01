Ariano, una lieta notizia: tornano gli eroi della mitica serei D degli anni 80 Egidio Belfatto chiama e i calciatori di quell'epoca leggendaria riapondono

Egidio Belfatto, tra i calciatori simbolo della serie D negli anni 80 sul tricolle, chiama a raccolta le vecchie glorie, appartenenti ad un'epoca leggendaria ed indelebile che la città non dimentica.

Giovedì 11 giugno, il biondo di Catanzaro tornerà ad Ariano per un brindisi da amarcord all'ingresso della villa comunale. L'appuntamento è alle 16.30. A comunicarci la lieta notizia è stato egli stesso direttamente dalla Calabria.

"La mia Ariano è sempre nel cuore e ci sono ricordi ed emozioni che restano indelebili. Giovedì 11 giugno ci rivedremo ancora una volta. Ho avuto subito piena adesione dagli amici Spica, De Cata, Di Chiara, Vitillo, Giorgione, Ambra, Marinaccio, Olmo, Negri ed altri che sicuramente si aggregheranno per una serata conviviale. Brinderemo insieme ai fedelissimi e a quanti vorranno incontrarci.

Egidio Belfatto, aveva già partecipato attivamente con grande emozione nel 2010 al Silvio Renzulli al primo indimenticabile raduno delle vecchie glorie del calcio arianese, nel ricordare Gigi Iachini, Angelo Pagliaro, Giulio Negri, Antonio D’Amato, Leonardo Cirillo, Nicola Sicuriello e Vincenzo Cavallaro e successivamente nel 2012 per onorare la memoria di Domenico Squarcio a Cardito e nel maggio del 2024 ad un'altra rimpatriata. Nel 2022 fu invece Carmelo Barbieri ad organizzare un altro incontro da amarcord a 40 anni dal traguardo della serie D, avvenuto quella memorabile domenica del 14 giugno 1981 al Vestuti di Salerno. Una data storica.

Chi non ricorda quel gol al novantesimo, nella telecronaca emozionante di Antonio Caso, quando si era ormai persa ogni speranza, di Agostino Spica su assist di Carmelo Marinaccio contro la Boys Caivanese che portò alla conquista della serie D. Rivediamolo in queste immagini.

Erano mesi difficili e particolarmente tristi legati al disastroso sima del 23 novembre 1980 che sconvolse l'Irpinia.

A distanza di 45 anni, rivedersi è un'emozione immensa, è come rievocare un po la storia del calcio arianese, attraverso molti di quei grandi uomini non più tra noi, che hanno scritto davvero una delle più belle pagine della città di Ariano.