Incidente mortale alle giostre di Lioni, fissato l'incarico per l'autopsia Ad eseguire l'accertamento irripetibile due consulenti: il medico legale e l'anestesista rianimatore

di Paola Iandolo

Decesso del 26enne del Bangladesh: fissato il conferimento incarico per eseguire l'autopsia e stabilire le cause del decesso di Sakil Hossain. Il 5 giugno il pubblico ministero conferirà l'incarico ai consulenti tecninici: al medico legale Giovanni Zotti e all'anestesista rianimatore Fernando Chiumiento per far luce sulle cause della morte del giovane, rimasto ferito mentre era intento in operazioni di manutenzione della giostra denominata "altalene gigante" poco prima dell'apertura al pubblico dell'attrazione. L'indagato, proprietario della giostra, ora è indagato per omicidio colposo ed è difeso dall'avvocato Fabio Tulimiero.

L'incidente e il decesso

Sakil Hossain è deceduto al Moscati di Avellino venerdì 29 maggio, dove era ricoverato in prognosi riservata. E' morto intorno alle diciassette dopo che il 24 maggio era stato colpito da una parte della giostra denominata “Altalena a barche giganti” nell’area 7 del Comune di Lioni. La Procura di Avellino ha notificato prima la convalida del sequestro e un avviso di garanzia al proprietario della giostra, D.S.A. originario di Melfi. Ora alla luce del decesso del giovane, anche l'avviso per eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili.

Da lesioni colpose a omicidio

Ilnizialmente il reato contestato al proprietario della giostra è stato quello di lesioni personali colpose, ma ora si procedere per omicidio colposo. Secondo le indagini del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi, l’indagato avrebbe violato la normativa antinfortunistica di settore più specificamente avrebbe compiuto una serie di omissioni: verificare l’idoneità tecnica dei collaboratori addetti alla gestione della giostra; di verificare la sicurezza delle vie di accesso e uscita alla predetta giostra; di dotare l’area in questione ed il collaboratore addetto delle attrezzature idonee alla sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale; di vigilare sul regolare funzionamento e manutenzione della giostra.