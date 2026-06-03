Montoro, Smart in fiamme nella notte: si indaga sulle cause dell'incendio Danneggiata dalle fiamme anche la facciata dello stabile davanti al quale era stata parcheggiata

di Paola Iandolo

Momenti di paura nella notte scorsa a Montoro, dove un incendio ha interessato una Smart parcheggiata nei pressi di un edificio residenziale alla frazione Piano. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, si sono estese rapidamente non solo al veicolo. Hanno interessato anche la facciata esterna dello stabile che è stato in parte anche danneggiato. Il rogo oltre a provocare danni ingenti, ha destato anche molta preoccupazione tra i residenti, svegliati nel cuore della notte.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando centrali di Avellino, che hanno domato il rogo ed evitato conseguenze più gravi. Immediato anche l'intervento dei carabinieri per avviare gli accertamenti e effettuare i rilievi. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per chiarire l'origine dell'incendio che ha tenuto con il fiato sospeso i residenti della zona.