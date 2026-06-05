Avellino, furto in un salone a Valle: diffuse le immagini del ladro sui social La donna derubata ha presentato subito la denuncia e invita gli altri commercianti a fare attenzione

di Paola Iandolo

Furto in negozio nel quartiere Valle di Avellino. Le telecamere dell'attività di via Ammaturo hanno ripreso il ladro in azione. La titolare ha diffuso le immagini della fulminea azione predatoria e ha invitato i commercianti alla vigilanza. L'attività presa di mira è l'Infinity Hair Studio & Beauty. Secondo quanto ricostruito, una persona è entrata nel salone e si è diretta con decisione verso l’area della cassa.

Il furto

Le telecamere di sorveglianza interne hanno registrato i movimenti dell’individuo, che, approfittando di un momento di distrazione, ha aperto la borsa della proprietaria posizionata alle sue spalle. Da lì sono stati sottratti due portafogli, contenenti una somma di denaro non precisata. Secondo la testimonianza della titolare, la persona si è quindi impossessata anche di un terzo portafoglio, di proprietà della sorella, per poi allontanarsi rapidamente dal negozio.

La denuncia

La titolare, dopo essersi accorta dell’accaduto, ha immediatamente segnalato l’episodio alle forze dell’ordine e ha fornito loro i filmati del sistema di videosorveglianza, elementi ritenuti utili per le indagini tuttora in corso. Contestualmente, il video è stato diffuso anche sui social. La donna ha messo in allarme anche i titolari delle altre attività a prestare massima attenzione.



