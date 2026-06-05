Ariano, Azione: "Coesione e profondo rispetto per la nostra città"

Azione ad Ariano Irpino si conferma il primo partito. Alle ultime amministrative ha ottenuto un risultato straordinario, eleggendo anche il consigliere più votato tra gli uomini e la consigliera più votata tra le donne.
"Quattro anni di abnegazione, coerenza e costanza ci hanno permesso di raggiungere un risultato entusiasmante, portando in Consiglio Comunale tre eletti: Domenico Gambacorta, Raffaela Manduzio e Anita Molinario.
Mi preme ringraziare, oltre ai 1.831 elettori che ci hanno accordato la loro fiducia - afferma il segretario cittadino Fabio Gambacorta - tutto il direttivo, gli iscritti e i simpatizzanti che ci hanno sostenuto nelle attività del partito e durante la campagna elettorale, perché senza di loro questo successo non sarebbe stato possibile.
Il lavoro svolto negli ultimi anni è sempre stato orientato alla coesione e al profondo rispetto per la nostra città. Per questo desidero esprimere un pensiero anche a tutti gli elettori che hanno scelto i nostri avversari, sottolineando che la libertà di voto è sacra e che nessuno deve sentirsi sconfitto, perché ha vinto Ariano tutta".