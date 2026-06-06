Incendio in un deposito di calcestruzzi di Pianodardine: indaga la polizia Le fiamme hanno interessato un container adibito ad area ristoro

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti presso uno stabilimento di calcestruzzi, sito in via Pianodardine ad Avellino, a seguito della segnalazione di un incendio.

Le fiamme hanno interessato un container adibito ad area ristoro, all'interno del quale erano installati distributori automatici di bevande e alimenti.

Per le operazioni di spegnimento sono state impiegate un'Autopompa Serbatoio (APS), un'Autobotte Pompa (ABP) e un Modulo Antincendio Boschivo, che hanno consentito di contenere rapidamente il rogo ed evitare il coinvolgimento delle strutture e delle aree limitrofe.

Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l'area è stata bonificata e resa sicura. Non si segnalano persone coinvolte.

Dai primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco, non si esclude che l'incendio possa essere stato causato da un corto circuito. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti per determinare con esattezza l'origine del rogo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.