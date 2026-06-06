Amos, giornata della prevenzione a Montaguto con Carlo Iannace Buona affluenza con presenze anche dal foggiano

Buona affluenza di cittadini in Irpinia a Montaguto per la giornata dedicata alla prevenzione e alle visite specialistiche.

Numerose persone hanno preso parte all’iniziativa, giungendo non solo dal piccolo comune della Valle del Cervaro, ma anche dal circondario della provincia di Foggia.

Presenti i medici Carlo Iannace, Michele Capozzi, Patrizia Savino, che hanno effettuato visite diabetologiche, offrendo un importante servizio alla comunità.

Un sentito ringraziamento viene rivolto al sindaco Marcello Zecchino e alla consigliera Maria Schiavone e naturalmente all’Amos per l’impegno e la collaborazione nell’organizzazione dell’evento, che ha rappresentato un significativo momento di prevenzione e attenzione alla salute dei cittadini.

A tal proposito, la presidente Amos, Lidia Campobello ringrazia Patrizia Savino per la sua grande disponibilità manifestata in ogni iniziativa e naturalmente il padrone di casa, sindaco del paese Marcello Zecchino.