Incidente in autostrada: tir sfonda il guardrail e resta in bilico, A16 chiusa Autostrada chiusa in direzione Napoli con uscita obbligatoria a Benevento. Un Km di coda di traffico

Paura in Autostrada A16, questa mattina per un incidente, che ha visto coinvolti un tir e una vettura. Sono in corso le operazioni di soccorso in emergenza per recuperare un grosso tir finito in bilico tra guard rail e sterrato laterale dell'A16. Polstrada sul posto con sanitari e vigili del fuoco.

Soccorsi in corso

Da accertare la dinamica del sinistro. Temporaneamente l'Autostrada è stata chiusa in direzione nord, per il sinistro avvenuto nel territorio tra Benevento e Avellino in direzione nord. L'uscita obbligatoria è quella del Beneventano, in direzione Napoli, per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza del grosso mezzo. L'incidente è avvenuto al Km 56. Chiuso il tratto autostradale in direzione Avellino: traffico paralizzato e code in formazione.

Feriti e soccorsi

Coinvolti nell'impatto un mezzo pesante con semirimorchio e almeno un'autovettura. Il traffico risulta completamente bloccato, con lunghe code in formazione nel tratto interessato. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso e la polizia stradale, impegnata nella gestione della viabilità alternativa e nei rilievi di rito. Non sono ancora disponibili notizie ufficiali sul numero e sulle condizioni delle persone coinvolte.

La chiusura dell'autostrada alle ore 9.45

Nello specifico alle ore 9:45 circa, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 56. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Napoli.

I sanitari e forze dell'ordine

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

I percorsi alternativi

Agli utenti in viaggio verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, si consiglia di percorrere la SS7 in direzione di Pratola Serra, proseguire in direzione Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.