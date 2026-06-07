Avellino, movida violenta: 23enne colpito con una testata al volto

Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni

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Avellino.  

di Paola Iandolo 

E' accaduto sabato sera, intorno alle ore 23:30, un giovane di 23 anni è stato vittima di un’aggressione mentre passeggiava con alcuni amici al centro città. L'aggressione è avvenuta mentre il gruppo di amici si trovava nei pressi della scuola media "F.Solimena".

La ricostruzione

Stando a quanto riferito dal giovane, un individuo sconosciuto ha cercato dapprima di attirare l’attenzione del ragazzo e, nel momento in cui quest’ultimo si è voltato per capire cosa stesse accadendo, lo ha colpito violentemente con una testata al volto, senza alcuna apparente ragione o precedente alterco.

Le ferite

A seguito dell’aggressione, il giovane ha riportato diverse lesioni, tra cui una tumefazione al naso e alla fronte, oltre a danni ai denti incisivi superiori ed inferiori. Il malcapitato recatosi in Pronto Soccorso, ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Intanto sono partite le indagini per comprendere chi è l'individuo che lo ha colpito e per quale ragione.

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