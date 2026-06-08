Operazione della Finanza: spaccio di cocaina, arrestato con un chilo di droga La Guardia di Finanza sequestra un chilo di cocaina ad Ariano Irpino. Arrestato un uomo

Ha cercato di eludere il controllo dei finanzieri, ma il suo comportamento ha finito per insospettire ancora di più i militari. Così, all'interno dell'auto che stava guidando, è stato scoperto circa un chilogrammo di cocaina. Per un uomo è scattato l'arresto ad Ariano Irpino nel corso di un'operazione della Guardia di Finanza che conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nella lotta allo spaccio di droga sul territorio irpino.

L'operazione è scattata durante un controllo effettuato lungo una delle principali arterie stradali della provincia di Avellino. I militari hanno notato un'autovettura il cui conducente, alla vista della pattuglia, avrebbe effettuato alcune manovre finalizzate a sottrarsi al controllo.

Una volta fermato, l'uomo avrebbe mostrato un evidente stato di agitazione, elemento che ha spinto i finanzieri ad approfondire le verifiche attraverso un'ispezione più accurata del veicolo.

Per il conducente sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Ariano Irpino, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente.

L'operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico di droga e ai fenomeni criminali che rappresentano una minaccia per la sicurezza dei cittadini e per il tessuto economico e sociale del territorio irpino.