Avellino, aggressione ad un 23enne di Contrada: presentata la denuncia Le indagini sono in corso da parte degli agenti della squadra Mobile

di Paola Iandolo

Ha presentato la denuncia il 23enne di Contrada che sabato sera è stato vittima di un’aggressione mentre passeggiava con alcuni amici al centro città. L'aggressione è avvenuta mentre il gruppo di amici si trovava nei pressi della scuola media "F.Solimena". Nelle prossime il giovane di Contrada - che ha dichiarato di non conoscere l'uomo che lo ha colpito - verrà ascoltato dagli agenti della squadra Mobile della questura di Avellino.

La ricostruzione

Stando a quanto riferito dal giovane, un individuo sconosciuto ha cercato dapprima di attirare l’attenzione del ragazzo e, nel momento in cui quest’ultimo si è voltato per capire cosa stesse accadendo, lo ha colpito violentemente con una testata al volto, senza alcuna apparente ragione o precedente alterco.

Le ferite

A seguito dell’aggressione, il giovane ha riportato diverse lesioni, tra cui una tumefazione al naso e alla fronte, oltre a danni ai denti incisivi superiori ed inferiori. Il malcapitato recatosi in Pronto Soccorso, ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Intanto sono partite le indagini per comprendere chi è l'individuo che lo ha colpito e per quale ragione. Gli agenti della questura di Avellino hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.