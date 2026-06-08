Avellino, aggressione ad un 23enne di Contrada: presentata la denuncia

Le indagini sono in corso da parte degli agenti della squadra Mobile

avellino aggressione ad un 23enne di contrada presentata la denuncia
Avellino.  

di Paola Iandolo 

 

Ha presentato la denuncia il 23enne di Contrada che sabato sera è stato vittima di un’aggressione mentre passeggiava con alcuni amici al centro città. L'aggressione è avvenuta mentre il gruppo di amici si trovava nei pressi della scuola media "F.Solimena". Nelle prossime il giovane di Contrada - che ha dichiarato di non conoscere l'uomo che lo ha colpito - verrà ascoltato dagli agenti della squadra Mobile della questura di Avellino.

La ricostruzione

Stando a quanto riferito dal giovane, un individuo sconosciuto ha cercato dapprima di attirare l’attenzione del ragazzo e, nel momento in cui quest’ultimo si è voltato per capire cosa stesse accadendo, lo ha colpito violentemente con una testata al volto, senza alcuna apparente ragione o precedente alterco.

Le ferite

A seguito dell’aggressione, il giovane ha riportato diverse lesioni, tra cui una tumefazione al naso e alla fronte, oltre a danni ai denti incisivi superiori ed inferiori. Il malcapitato recatosi in Pronto Soccorso, ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Intanto sono partite le indagini per comprendere chi è l'individuo che lo ha colpito e per quale ragione. Gli agenti della questura di Avellino hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

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