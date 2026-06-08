Sant'Angelo, accusato di omicidio stradale: condannato 54enne Due le perizie medico legali disposte dal tribunale per escludere le responsabilità mediche

di Paola Iandolo

Il Tribunale di Avellino ha condannato per omicidio stradale un cinquantaquattrenne di Montella, che nel marzo 2024 investì un pedone nella piazza di Sant'Angelo dei Lombardi. La vittima, un anziano residente nel paese, morì nell’aprile dello stesso anno. Ad emettere la sentenza di condanna il giudice Giulio Argenio. Il cinquantaquatrenne è stato condannato a sette mesi e tre giorni di reclusione, con pena sospesa.

La lunga istruttoria dibattimentale

Nel corso del processo durato due anni, il nodo centrale era stabilire se la morte dell'anziano fosse da ricondurre all'investimento o, invece, a eventuali omissioni diagnostiche dei sanitari che lo avevano avuto in cura. Due le perizie disposte dall'Ufficio della Procura della Repubblica che hanno sciolto il dubbio: l'anziano è deceduto per le conseguenze provocate dall'investimento.

La parte civile

Gli eredi del defunto si sono costituiti parte civile, assistiti dagli avvocati Emilio Cordasco e Giuseppe Pagnotta. I legali hanno sostenuto e dimostrato le responsabilità dell'imputato. Oltre alla condanna penale, l'imputato dovrà rispondere del risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, e al pagamento delle spese processuali per le parti civili costituite.





