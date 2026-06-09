Avellino, incidente in moto in Autostrada: 34enne in ospedale Il 34enne atripaldese avrebbe perso il controllo del messo nel territorio di Baiano finendo al suolo

Incidente in moto ad Avellino, 34enne in ospedale al Moscati. E' successo ieri pomeriggio. Il 34enne di Atripalda, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo sull’asfalto. II conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso in ambulanza all’ospedale Moscati. Politraumatizzato non è pericolo di vita.

Soccorso tempestivo

L’intervento degli operatori sanitari del 118 è stato rapido: il motociclista è stato trasportato all’ospedale Moscati in codice rosso.

Indagini della Polstrada sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo del fatto sono arrivati gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale Avellino Ovest. Gli accertamenti sono tuttora in corso al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. In base agli elementi raccolti nella fase iniziale, non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell’incidente.