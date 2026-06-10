Autostazione, sos sicurezza: "Di notte è anarchia. Barriere per fermare il caos" Il manager Acconcia: nei fine settimana caos tra auto e motorini. Subito barriere in via Fariello

Sos sicurezza all'Autostazione di Avellino, terra di nessuno soprattutto nei week end tra sosta selvaggia, traffico intenso e coas. Dopo l'investimento di Sabrina, la 14enne di Mercogliano in via Fariello venerdì sera, l'sos sicurezza in via Fariello è l'urgenza. Lo rimarca l’amministratore di Air Campania Antony Acconcia che rilancia il suo progetto-sicurezza, ricordando come solo una settimana prima si sia tenuto un comitato per l'ordine pubblico e sicurezza sul tema e su suo diretto sollecito.

Barriere per chiudere via Fariello

Ma non solo. Acconcia ricorda la necessità e urgenza di realizzare il progetto di chiusura di quella che dovrebbe già essere la zona a traffico limitato, via Fariello, ai soli mezzi autorizzati: “Chiudere l’accesso al terminal ad auto e moto privati per fermare l’anarchia notturna”. Dice Acconcia che vuole incontrare subito il sindaco Pizza, per ottenere la firma della delibera di affidamento del suolo all'Air, per poter partire con i lavori.

Sabrina investita venerdì sera

Intanto sarà operata nelle prossime ore al femore Sabrina la 14enne di Mercogliano travolta da un moto in corsa lo scorso venerdì in via Fariello. Il 25enne di Grottolella responsabile dell'investimento è indagato per lesioni e il manager dell'autostazione Antony Acconcia chiama il sindaco di Avellino Nello Pizza per trovare decoro e sicurezza in un'area troppo spesso terra di nessuno tra traffico intenso, sosta selvaggia e moto in corsa. Il terminal è centro pulsante da tempo della movida.

Il terminal che cresce, le soluzioni che urgono

Il 25 maggio scorso la prefettura aveva sollecitato un comitato sull'ordine pubblco per l'area dell'autostazione . "Ho più volte rimarcato le condizioni di scarsa sicurezza in cui versa la zona spiega Acconcia".

Barriere dunque per via Fariello potrebbero essere la soluzione, il progetto è pronto ma serve la delibera del comune per dare ufficialmente il via libera ai lavori.