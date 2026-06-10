Cervinara, spari al centro: convocato il comitato per l'Ordine e la Sicurezza Il comitato si riunirà venerdì prossimo e prenderà parte anche il primo cittadino Tangredi

di Paola Iandolo

Spari a Cervinara: venerdì si terrà il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla sparatoria di piazza Trescine. La violenta reazione verificatasi la notte tra venerdì e sabato scorso sarà al centro del comitato dell’ordine e la sicurezza pubblica che il prefetto Rosanna Riflesso ha convocato per venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 11,00. Lo ha comunicato il sindaco di Cervinara, Filuccio Tangredi che prenderà parte al comitato.

La videosorveglianza

Il primo cittadino ha anche comunicato che Cervinara e Rotondi hanno ottenuto un finanziamento da 120 mila euro per implementare ulteriormente la vidoeosorveglianza nei due comuni irpini. Infatti le immagini delle telecamere attive nelle zone interessate dai colpi si stanno rivelando fondamentali per soluzione del caso e oer risalire all'autore dei colpi esplosi tra sabato e domenica scorsa tra piazza Trescine e via Del Balzo, dopo che un aterco avvenuto tra due persone nei pressi di un noto locale pubblico della zona.