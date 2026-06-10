Ariano: camion abbatte un palo della luce e si sfiora la tragedia Ha dell'incredibile ciò che è successo stamane al corso Vittorio Emanuele

Paura stamane lungo corso Vittorio Emanuele in prossimità dell'incrocio semaforico San Domenico ad Ariano Irpino.

Un camion durante una manovra ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione, rimasto a terra tra la strada e il marciapiede, di fronte alla casa canonica della parrocchia Madonna del Carmine.

Il conducente del mezzo pesante non si sarebbe accorto di nulla tant'è che ha proseguito normalmente la sua corsa lungo via nazionale.

Al momento del crollo non vi erano fortunatamente pedoni in strada, fatta eccezione di un fuoristrada Suzuki condotto da una donna che ha riportato lievi danni al parabrezza. Ma poteva andare decisamente peggio.

Per la malcapitata solo tanto spavento. A soccorrerla alcuni operai del luogo insieme al parroco don Antonio Garardo Lo Conte.

Immediato l'intervento dell'impresa addetta alla pubblica illuminazione che ha provveduto a rimuovere il palo e mettere in sicurezza l'area con l'ausilio di un tecnico del comune. La speranza ora è che venga ricollocato presto al suo posto.

Attraverso un'azione sinergica tra polizia e vigili urbani, il conducente del mezzo è stato poi rintracciato, mentre viaggiava in direzione Montecalvo Irpino, lungo la strada provinciale 414 all'altezza di località Sterda. Ai poliziotti ha dichiarato di non essersi accorto di nulla, mostrandosi subito disponibile e scusandosi per l'accaduto.