Auto in fiamme a Montoro, fumo e fiamme allo svincolo del Raccordo Vigili del fuoco in azione

Intorno alle ore 22:40 di ieri, mercoledì 9 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino è intervenuta per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito sull'autostrada Avellino–Salerno, in direzione Salerno, nei pressi dell'uscita di Montoro Nord.

L'auto, i passeggeri

A bordo del veicolo viaggiavano una coppia e la madre della donna. Accortisi di un'anomalia al mezzo durante la marcia, hanno raggiunto l'uscita di Montoro Nord, fermando il veicolo e allertando i Vigili del Fuoco.

Il rogo

All'arrivo della squadra operativa, l'autovettura era interessata dalle fiamme che, nel frattempo, avevano coinvolto anche alcune sterpaglie presenti nell'area adiacente. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al completo spegnimento dell'incendio e alla successiva bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata.

Carabinieri sul posto

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Solofra per gli adempimenti di competenza.