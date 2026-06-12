Viabilità, chiusura notturna sulla A16 tra Benevento e Avellino Est 16 verso Napoli, stop al traffico per quattro ore: ecco il percorso alternativo

Sulla A16 Napoli-Canosa, nell’ambito di un programma di interventi finalizzati alla manutenzione e alla cura del patrimonio arboreo presente lungo la tratta autostradale, saranno effettuati lavori sulle essenze arboree che renderanno necessaria la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada. Per consentire l’esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza, dalle ore 00:00 alle ore 4:00 di sabato 13 giugno sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli.

Gli automobilisti diretti verso il capoluogo campano dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Benevento e proseguire lungo la viabilità ordinaria seguendo il percorso alternativo indicato. In particolare, sarà possibile percorrere la SS136 e successivamente la SS7 Nazionale delle Puglie, per poi rientrare in A16 attraverso la stazione di Avellino Est e proseguire il viaggio verso Napoli.

Si raccomanda agli utenti di programmare gli spostamenti tenendo conto della temporanea modifica alla viabilità e di prestare particolare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso alternativo.