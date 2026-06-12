Arrestati con 25 kg di hashish sull’A16: operazione della Polizia Stradale L'operazione condotta presso un’area di servizio dell’A16

Nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, personale della Polizia di Stato ha arrestato due persone trovate in possesso di circa 25 chilogrammi di hashish.

L’operazione è stata condotta nella mattinata del 6 giugno scorso presso un’area di servizio dell’A16, dove una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda ha fermato un’autovettura per un controllo di routine.

Durante l’ispezione del veicolo, gli agenti hanno effettuato un’accurata verifica che ha consentito di individuare, all’interno di un vano nascosto dell’auto, numerosi panetti di sostanza stupefacente. Il quantitativo complessivamente sequestrato ammontava a circa 25 kg di hashish.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Benevento, i due occupanti del veicolo sono stati arrestati e successivamente trasferiti presso la Casa Circondariale di Benevento, dove rimangono a disposizione dell’autorità competente.

Sequestro di droga sull’A16: l’attività della Polizia di Stato

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato lungo le principali arterie autostradali del territorio nazionale, con particolare attenzione alle tratte considerate strategiche per i collegamenti tra il Sud e il Centro-Nord Italia.