Avellino, guida pericolosa davanti all'Autostazione: controlli e multe a raffica i servizi di prevenzione e controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Avellino, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai giovani in occasione della conclusione dell'anno scolastico.

Nel corso delle attività, gli agenti hanno elevato 15 verbali per violazioni al Codice della Strada nei pressi dell’ingresso dell’Autostazione Air, dove diversi conducenti sono stati sorpresi a transitare e sostare in una zona soggetta a divieto di accesso. Nella stessa area è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo un motociclo condotto da un giovane che stava effettuando manovre ritenute pericolose.

Ulteriori controlli hanno portato alla contestazione di infrazioni nei confronti del conducente di un’autovettura sportiva, sanzionato per guida pericolosa e per aver eseguito manovre non consentite in un’area aperta al pubblico. Nell’ambito dello stesso servizio, gli operatori hanno proceduto al sequestro di una motocicletta guidata da un uomo privo della necessaria abilitazione alla guida e sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria.

L’attività di vigilanza si è estesa anche alle zone limitrofe agli esercizi commerciali e ai principali luoghi di aggregazione giovanile, con controlli finalizzati anche al contrasto della vendita di alcolici ai minori. Durante tali verifiche è stato fermato un motociclo condotto da un minorenne senza la patente richiesta, sorpreso mentre effettuava una pericolosa impennata. Anche in questo caso sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Nella mattinata di ieri, infine, tre donne sono state denunciate all’Autorità giudiziaria dopo essere state sorprese a sottrarre merce all’interno di un esercizio commerciale. Nei loro confronti è stata inoltre disposta la misura di prevenzione del foglio di via.

La Questura di Avellino ha reso noto che i servizi di prevenzione e controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme, la sicurezza stradale e la serena fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza.