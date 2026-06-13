Montoro, furto al Forum Giovani: in azione due giovani in moto

di Paola Iandolo
Ladri in azione alla frazione San Bartolomeo di Montoro, colpito il Forum dei Giovani. Ancora un furto nel montorese; non si ferma l’azione predatoria dei malviventi. Dopo le case, preso di mira anche un punto di aggregazione importante come il Forum dei Giovani. Portata via attrezzatura audio video in uso ai giovani.
L'azione predatoria
Ad agire un singolo individuo immortalato da in alcuni fotogrammi delle telecamere di sorveglianza della zona, poi raggiunto da un secondo malvivente in moto. Sul grave episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito video e la denuncia. L’indignazione per questo ennesimo atto, intanto, corre sul web dove si leggono diversi commenti in cui si chiedono azioni incisive per arrestare chi si macchia di questi delitti particolarmente odiosi per i cittadini che si sentono letteralmente violati nell’intimo.