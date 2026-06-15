Anziano disabile convinto a trasferire 400mila euro: badante verso il processo La richiesta sarà discussa il prossimo 9 dicembre davanti al gup Sicuranza

Chiesto il processo per la badante 56enne irpina, che per lungo tempo ha assistito un uomo di Volturara Irpina. La donna è accusata di circonvenzione di incapace.

Le accuse

Stando all'ipotesi accusatoria la donna avrebbe indotto l'anziano ad aprire dei conti intestati a lei e a trasferire le cospicue somme di denaro, oltre a prelievi contanti di considerevoli somme di denaro. Tra il 2022 e il 2023 il 62enne con una disabilità intellettiva sarebbe stato convinto a trasferire le somme di denaro, fino a raggiungere 400mila euro. Quattro le operazioni sospette. Le operazioni sospette però non sono sfuggite ai familiari dell'uomo raggirati ed hanno presentato la denuncia nei confronti della badante.

La richiesta di rinvio a giudizio

Ora il pm Chiara Guerriero ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per la donna, difesa dall'avvocato Nicola D'Archi. La richiesta sarà discussa il prossimo 9 dicembre davanti al gup del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza. La denuncia è stata presentata dai familiari dell'anziano nell'ottobre del 2022. I congiunti avrebbe segnalato ai militari dell'arma le operazioni sospette.