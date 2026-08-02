Sicurezza ad Avellino, task force della Polizia su tutto il territorio Complessivamente sono scattati 50 fogli di via e 25 ammonimenti per violenza domestica

La Questura di Avellino ha adottato una serie di misure amministrative personali per la sicurezza pubblica, al termine di mirati servizi di controllo del territorio svolti in ambito provinciale e di accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine.

Le misure adottate

Il Questore ha applicato diversi strumenti previsti dalla normativa sulla sicurezza pubblica: l'avviso orale, il foglio di via obbligatorio e il daspo urbano. Nello specifico sono stati emessi:

50 fogli di via obbligatorio (divieti di ritorno), nei confronti di soggetti con atteggiamenti delinquenziali ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, sorpresi in luoghi diversi dalla residenza o dalla dimora abituale

2 D.A.C.Ur (divieto di accesso a specifiche aree urbane), nei confronti di soggetti pericolosi responsabili di atti contro la pubblica decenza, a tutela del decoro di aree urbane, esercizi commerciali, luoghi di pubbliche manifestazioni e aree di aggregazione

16 avvisi orali, rivolti a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, dediti ad attività delittuose e violenza di genere

1 proposta di sorveglianza speciale, nei confronti di una persona già considerata socialmente pericolosa

Il contrasto alla violenza domestica e di genere

La Questura ha inoltre intensificato le attività contro i fenomeni di violenza domestica e di genere, in coordinamento con l'Autorità Giudiziaria, per garantire una tutela tempestiva alle vittime e interrompere situazioni di rischio. Negli ultimi due mesi sono stati emessi 25 ammonimenti per violenza domestica nei confronti di soggetti responsabili di condotte violente, ritenute idonee a determinare un giudizio di pericolosità sociale.

Secondo quanto riferito dalla Questura, l'ammonimento del Questore ha mostrato un'efficacia deflattiva sul cosiddetto "ciclo della violenza", con risultati positivi in termini di riduzione della recidiva tra i soggetti ammoniti.

L'invito alle vittime

La Questura di Avellino rinnova l'invito a tutte le vittime di violenza, e a chiunque sia a conoscenza di episodi di maltrattamenti, stalking o altre forme di sopraffazione, a rivolgersi con fiducia alla Polizia di Stato, in modo da poter attivare tempestivamente gli strumenti di protezione previsti dalla legge.