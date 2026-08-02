Raccordo, domenica da bollino nero: a Solofra la galleria aperta aiuta Il traffico sul raccordo complici i cantieri diffusi e le partenze per vacanze e gite fuori porta

Domenica di partenze, rientri e traffico intenso sul Raccordo autostradale 2 di Avellino, con la galleria di Monte Pergola a Solofra che dall'alba di ieri è di nuovo fruibile. Stamane si registra traffico intenso e rallentamenti in direzione Sud. E nelle prossime ore sono destinati ad aumentare le auto in marcia.

La galleria aperta

Ma intanto a partire dalle ore 6 di ieri mattina, 1 agosto, la canna sud ammodernata della galleria Monte Pergola tra Serino e Solofra è tornata pienamente percorribile, segnando una solta importante per la viabilità dell’Irpinia e della Valle dell’Irno.

Dopo 5 anni aperta l canna sud

La riapertura della canna sud, dopo gli interventi di ammodernamento, durati anni consente il ripristino della circolazione con una corsia per senso di marcia, eliminando le limitazioni che negli ultimi anni avevano caratterizzato il periodo estivo.

I tir si pomodori

Il ritorno alla normale separazione dei flussi di traffico favorirà inoltre il trasporto delle merci, particolarmente intenso nel mese di agosto per le attività produttive del territorio, comprese le aziende del distretto conciario di Solofra e il comparto conserviero campano.

Il dispositivo

La nuova organizzazione della circolazione resterà in vigore per tutto il mese di agosto, fino al 31 agosto. Viene eliminata la chiusura che per oltre 5 anni ha caratterizzato la circolazione veicolare della galleria con l chiusura al traffico cittadino, tra le 10 e le 18, per consentire il passaggio prioritario dei mezzi pesanti.

Le regole

Restano in vigore alcune limitazioni, tra cui il divieto di transito per i veicoli che trasportano merci pericolose.