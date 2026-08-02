Miss Irpinia: grande attesa a Sturno per l’evento clou dell’estate A fare gli onori di casa sarà il sindaco Vito Di Leo

Sarà uno degli appuntamenti più longevi dell’estate irpina. Giovedì 20 agosto, con inizio alle ore 21, Piazza Municipio a Sturno ospiterà la XXXV edizione di Miss Irpinia, il concorso organizzato dalla Pro Loco Sturno 2004 e dalla Top Irpinia Model, esclusivista dei concorsi “Miss Irpinia”, “Miss Stellissima” e “Lady Irpinia”.

Ad accogliere il pubblico e gli ospiti della manifestazione sarà il sindaco di Sturno, Vito Di Leo, che farà gli onori di casa in una serata dedicata alla bellezza, alla valorizzazione del territorio e alle eccellenze irpine.

L’evento rappresenta ormai una tradizione consolidata nel panorama delle manifestazioni estive della provincia e, come ogni anno, non si limiterà alla sola competizione tra le concorrenti. Nel corso della serata saranno infatti assegnati anche importanti riconoscimenti destinati a personalità che, con il proprio impegno, hanno contribuito a promuovere il nome dell’Irpinia a livello nazionale e internazionale.

Verrà consegnato il “Nastro Verde”, giunto alla XXXI edizione, il “Traguardo Sportivo”, alla XXII edizione, e il “Nastro Azzurro”, giunto alla XII edizione. Premi che nel corso degli anni hanno celebrato figure distintesi nei rispettivi ambiti, diventando un momento significativo della manifestazione.

A cedere il testimone saranno le reginette in carica: Martina Faiella di Avellino, Miss Irpinia 2025; Maria Teresa Donniacuo di Montoro, Miss Stellissima 2025; e Viviana Romano di Luogosano, Lady Irpinia 2025. Anche quest’anno il concorso si prepara a richiamare pubblico, appassionati e addetti ai lavori, confermandosi tra gli eventi più attesi dell’estate irpina e un’importante vetrina per il territorio e per i suoi talenti.