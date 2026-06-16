Cesinali, ladri in azione e nottata di paura: le telecamere riprendono tutto Paese sotto assedio dei ladri, le immagini della sorveglianza al vaglio degli inquirenti

Ladri in azione e paura nell'avellinese, per più colpi messi a segno e tentati in serie. Serata di paura a Cesinali, dove tre malintenzionati hanno preso di mira diverse abitazioni della zona. A riprendere le mosse dei ladri le telecamere della videosorveglianza, che hanno immortalato i tre banditi in azione. Le immagini, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero rivelarsi decisive per risalire all'identità dei responsabili.

Caccia ai ladri in fuga verso la superstrada

Sulle loro tracce ci sono le forze dell'ordine, cui spetterà il compito di fare luce sull'accaduto e individuare chi si nasconde dietro la serie di intrusioni. I ladri, in seguito, sono fuggiti in direzione della superstrada.

Cresce la paura tra i residenti

Sono numerose le segnalazioni di furti in serie in più comuni del territorio avellinese. Ieri sera, almeno tre abitazioni sono state prese di mira dai ladri nel solo comune di Pratola Serra.