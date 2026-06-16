Baiano, 46enne trovato in possesso di otto ovuli di cocaina: ai domiciliari Domani mattina è prevista l'udienza di convalida per il 46enne arrestato

di Paola Iandolo

E' stato trovato in possesso di otto ovuli di cocaina: 46enne di Baiano finisce agli arresti domiciliari. A mettere le manette ai polsi all'uomo residente nel comune del Mandamento - Baianese, i militari dell'arma. La misura è scattata al termine di un controllo. Agli uomini in divisa non è sfuggito il comportamento nervoso dell'uomo e hanno disposto immediatamente anche la successiva perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti i militari dell'arma hanno trovato subito gli ovuli contenenti la sostanza stupefacente.

L'udienza di convalida

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di comparire domani mattina - affiancato dal suo avvocato Generoso Pagliarulo - davanti all'autorità giudiziaria. In mattinata è prevista l'udienza di convalida per il 46enne tratto in arresto con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.