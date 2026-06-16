Baiano, 46enne trovato in possesso di otto ovuli di cocaina: ai domiciliari

Domani mattina è prevista l'udienza di convalida per il 46enne arrestato

baiano 46enne trovato in possesso di otto ovuli di cocaina ai domiciliari
Baiano.  

di Paola Iandolo 

E' stato trovato in possesso di otto ovuli di cocaina: 46enne di Baiano finisce agli arresti domiciliari. A mettere le manette ai polsi all'uomo residente nel comune del Mandamento - Baianese, i militari dell'arma. La misura è scattata al termine di un controllo. Agli uomini in divisa non è sfuggito il comportamento nervoso dell'uomo e hanno disposto immediatamente anche la successiva perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti i militari dell'arma hanno trovato subito gli ovuli contenenti la sostanza stupefacente.

L'udienza di convalida 

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di comparire domani mattina - affiancato dal suo avvocato Generoso Pagliarulo - davanti all'autorità giudiziaria. In mattinata è prevista l'udienza di convalida per il 46enne tratto in arresto con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

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