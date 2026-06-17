Avellino, Camera Penale Irpina organizza il convegno sull'associazione mafiosa Si terrà domani nell'Aula Magna del tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

Domani pomeriggio alle ore 15.30, nell'Aula Magna del tribunale di Avellino, si terrà il convegno dal titolo "L'Associazione di tipo mafioso: presupposti applicativi e qualifiche soggettive". Principio di legalità e funzione "creativa" della giurisprudenza. Il convegno è organizzato dalla Scuola Territoriale di Formazione Professionale e ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi.

I saluti

I saluti istituzionali saranno affidati all'avvocato Francesco Castellano, segretario dellOrdine degli Avvocati di Avellino, all'avvocato Costantino Sabatino, segretario della Camera Penale Irpina. Introduce e modera l'avvocato Stefano Vozella, responsabile della Scuola Territoriale di Formazione Professionale.

I relatori

A relazionare nel convegno saranno il dottore Sergio Amato, procuratore Aggiunto, I Sezione D.D.A. di Napoli che affronterà la questione "Dal reato di associazione di tipo mafioso al reato di associazione di tipo mafioso anche straniere: le nuove mafie e la sentenza Mafia Capitale". Il professore Andrea Castaldo, ordinario di Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Salerno che affronterà la questione "L'apporto risolutivo delle Sezioni Unite "Mannino"nella perimetrazione del concorso esterno in associazione mafiosa". L'avvocato Carmine Foreste Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli relazionerà sulla questione "La partecipazione associazione ex art 416 bis c.p. nel prisma delle Sezioni Unite "Modaffari": confine applicativi, rapporti con i delitti di favoreggiamento ed aggravati dal metodo mafioso".