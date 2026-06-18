Montoro, due i tentativi di furto andati a vuoto: ladri in fuga a mani vuote I residenti sono riusciti a mettere in fuga i malintenzionati

di Paola Iandolo

Dopo essersi introdotti nelle villette, sono stati costretti a scappare a mani vuote grazie all'allarme attivato dai proprietari delle abitazioni prese di mira dalla banda. Non sono mancati momenti di apprensione nella trascorsa notte nella frazione Sant’Eustachio di Montoro, dove si sono registrati due tentativi di furto ai danni di altrettante abitazioni situate nelle zone di Casale di Sopra e Casale di Basso.

Primo tentativo

In una villa ubicata in via Casale di Sopra i malviventi sono riusciti anche ad introdursi nell'abitazione, ma i proprietari, accortisi immediatamente della presenza degli intrusi, hanno fatto scattare l’allarme, costringendo i ladri a fuggire precipitosamente senza riuscire a portare via nulla.

Secondo colpo andato a vuoto

Un'analoga situazione si è verificata anche in via Casale di Basso. Anche in questo caso i residenti si sono accorti della presenza sospetta di alcune persone nei pressi dell’abitazione, mettendo in fuga i malintenzionati prima che potessero mettere a segno il colpo. I malviventi non sono riusciti a rubare nulla, costretti a ripiegare grazie all'attenzione dei residenti.