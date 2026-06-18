Baiano, 53enne fermato con 11 ovuli di crack: resta ai domiciliari Il gip ha confermato la misura degli arresti domiciliari al termine dell'udienza di convalida

di Paola Iandolo

Resta ai domiciliari il 53enne di Mugnano del Cardinale fermato dai carabinieri di Baiano con 11 ovuli di contenenti crack. Il 53enne è stato fermato il 16 giugno, durante un controllo su strada effettuato dai carabinieri in via Sant'Angelo del comune di Avella. L'uomo ha ha subito palesato un certo nervosismo che non è sfuggito ai carabinieri in servizio.

La perquisizione

I militari insospettisi per il comportamento dell'uomo hanno effettuato una perquisizione. Infatti dai controlli è emerso che A.P. in un borsello aveva nascosto gli undici ovuli. Immediatamente è stato condotto in caserma. Durante le dichiarazioni spontanee ha riferito che la sostanza sequestrata doveva consegnarla ad un amico di Avella a titolo di cortesia. Versione che ha confermato l'ipotesi di spaccio contestata dagli inquirenti. Il 53enne - al termine dei controlli - è stato dichiarato in arresto, in attesa della convalida.

La convalida dell'arresto

Stamane il gip del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza ha convalidato l'arresto eseguito dai militari del NORM e ha applicato la misura degli arresti domiciliari per il 53enne - difeso dall'avvocato Generoso Pagliarulo - a Cicciano. Ha imposto di non allontanarsi dal domicilio indicato senza preventiva autorizzazione del giudice e di rispettare le prescrizioni imposte.