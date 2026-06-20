Pochi soldi, turni massacranti e pochissime ferie: imprenditore denunciato Blitz della Finanza, denunciato titolare di un distributore di carburanti che sfruttava i dipendenti

I finanzieri della Tenenza di Baiano hanno scoperto e denunciato il titolare di un distributore di carburanti ritenuto responsabile di sfruttamento sistematico nei confronti di tre dipendenti. L'operazione rientra nell'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare intensificata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino su tutto il territorio irpino.

Turni massacranti e nessuna tutela: il quadro emerso dalle ispezioni

Nonostante i tre lavoratori risultassero formalmente assunti con contratti a tempo determinato, gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere una grave realtà di sfruttamento. Secondo quanto accertato dai militari, la condotta contestata al titolare sarebbe caratterizzata da palesi violazioni dei contratti collettivi nazionali e delle norme sulla tutela della salute: sproporzione retributiva, turni massacranti, privazione dei riposi e delle ferie.

Le irregolarità non si sono fermate al trattamento economico. L'attività investigativa ha evidenziato gravi carenze anche sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro: omissione totale dei corsi di formazione obbligatori per il personale e mancata sottoposizione dei dipendenti alle visite mediche.

Denunciato a piede libero per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

A conclusione degli accertamenti, il titolare dell'attività è stato denunciato. L'ipotesi di reato è di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.