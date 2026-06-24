Cervinara, fermato con sei chili di hashish e marijuana: attesa la convalida Il 34enne è difeso dall'avvocato Vittorio Fucci

di Paola Iandolo

Un trentaquattrenne di Cervinara è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dagli agenti della Questura di Benevento. In auto aveva circa sei chili di sostanza stupefacente del tipo hashih e marijuana. L’ arresto è avvenuto durante un posto di blocco nella città di Benevento.

Le perquisizioni personali

Gli agenti della Polizia gli hanno intimato l’ alt. L’uomo era in macchina con altro soggetto, quando gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale dei due. Il trentaquattrenne, poi arrestato, risultava negativo alla perquisizione, mentre l’altro passeggero veniva rinvenuto in possesso di sostanza stupefacente.

Le perquisizioni domiciliari hanno dato esito positivo

Successivamente a seguito di perquisizione domiciliare in varie abitazioni riconducibili al 34enne, in una delle abitazioni di Cervinara gli agenti, durante la perquisizione, hanno rinvenuto sei chili di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Inoltre al trentaquattrenne sono stati sequestrati circa 10 mila euro in contanti e anche due telefoni cellulari. Nelle prossime ore sarà fissata l’udienza di convalida per l’indagato difeso dall’avvocato Vittorio Fucci.