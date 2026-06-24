La tragedia di Christian: una preghiera per il nostro piccolo angelo A Moschiano ieri sera fedeli riuniti per un Rosario in memoria del bambino di 10 anni morto

Un unico grande abbraccio fatto di silenzio e preghiera per Christian Romano c'è stato ieri sera a Moschiano nella chiesa di Maria Santissima della Carità. Si sono riuniti tantissimi fedeli per recitare il Rosario in memoria di Christian Romano, il bambino di dieci anni morto domenica su via Circuito, la provinciale che scende tra i tornanti verso Lauro, in provincia di Avellino. A guidare la preghiera, don Alberico Rega.

La dinamica dell'incidente

Christian era in sella alla sua minimoto da cross. Davanti a lui, a bordo della propria auto, c'era il padre, che procedeva per fargli da riferimento su quel tratto di strada. A un certo punto, su uno dei tornanti, è arrivata una Jeep dal senso opposto. L'impatto è stato violentissimo. Il bambino è stato sbalzato nella cunetta a bordo strada. Il 118, l'eliambulanza, le manovre di rianimazione, lunghe e ripetute. Niente da fare.

La salma ancora all’ospedale di Avellino

La salma di Christian si trova nel reparto di tanatologia dell'ospedale Moscati di Avellino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore la Procura deciderà se disporre un esame esterno o l'autopsia.

Polemiche e dolore nei commenti social

Nel frattempo, sui social sono comparsi commenti ostili nei confronti dei genitori del bambino. Insulti, accuse, il solito fango che si deposita ovunque, anche sopra al dolore. Dolore che si aggiunge a dolore in questo momento tragico. Lo stesso sindaco Pacia ha dovuto lanciare un appello pubblico per fermarli.