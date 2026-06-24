Nonostante il divieto, va a casa dei genitori: i carabinieri arrestano un 22enne L’arresto è avvenuto nella tarda serata di ieri a Santa Lucia di Serino

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per violazioni del “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonché danneggiamento”, misura cautelare irrogatagli dal G.I.P. del Tribunale di Avellino lo scorso mese di marzo.

L’arresto è avvenuto nella tarda serata di ieri a Santa Lucia di Serino.

L’originario provvedimento era stato emesso a tutela delle persone che in passato avevano subito atti di violenza da parte dell’arrestato, imponendo all’uomo di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai genitori.

Il monitoraggio costante del territorio finalizzato alla protezione delle vittime e dei luoghi da esse frequentati, unito alla tempestività con cui queste ultime hanno dato l’allarme al 112, non appena notata la presenza del figlio, ha permesso l’intervento immediato di una pattuglia. I Carabinieri, appena giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria e lo hanno tratto in arresto. L’uomo è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino a disposizione della locale Procura della Repubblica, informata dell’arresto dai militari operanti.