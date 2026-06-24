Morto nello schianto con Jeep, domani l'autopsia sul corpo del piccolo Cristian La procura di Avellino conferirà l'incarico al medico legale Pietrantonio Ricci

Per far luce sul decesso del piccolo Cristian Romano, deceduto lunedì lungo via Circuito a Lauro - travolto da una Jeep mentre era sulla minimoto - domani alle 12 verrà conferito l'incarico per gli accertamenti irripetibili.

Il pubblico ministero Marco Auciello affiderà l'incarico al medico legale Pietrantonio Ricci, che procederà all'esame autoptico sulla salma del piccolo, originario di Moschiano. L'accertamento dovrà fornire ulteriori elementi utili a ricostruire le cause del decesso.

Il conferrimento incarico

L'avviso di conferimento dell'incarico è stato notificato alle parti coinvolte nell'indagine. A rappresentare la famiglia del bambino è l'avvocato Raffaele Tecce, mentre il conducente della Jeep Renegade coinvolta nell'incidente, un 28enne del Casertano identificato con le iniziali G.V., è assistito dall'avvocato Alfonso Quarto.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il tragico impatto si è verificato intorno alle 14 di lunedì. Cristian si trovava in sella a una minimoto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con la Jeep lungo un tornante di via Circuito. Le conseguenze dell'urto si sono rivelate fatali.

Gli accertamenti sui veicoli sequetrati

Le indagini proseguono anche sul fronte tecnico. Dopo il sequestro dei veicoli coinvolti, la Procura potrebbe nominare ulteriori consulenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro. Gli accertamenti dovranno chiarire il punto d'impatto, le traiettorie dei mezzi e verificare eventuali manovre effettuate prima dello schianto.

Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sul tratto di strada in cui si è verificato l'incidente mortale, con l'obiettivo di ricostruire con precisione ogni fase della tragedia costata la vita al piccolo Cristian Romano.