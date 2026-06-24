Avellino, tentato omicidio di Viale Italia: domiciliari per Casanova Il 22enne è stato sottoposto alla misura meno afflittiva, fuori dalla Regione Campania

di Paola Iandolo

A tre mesi dalla condanna a dieci anni per tentato omicidio, il GIP del Tribunale di Avellino ha accolto l’istanza di arresti domiciliari fuori regione avanzata dall'avvocato Gaetano Aufiero, difensore di Vittorio Casanova, che ha lasciato il carcere per raggiungere la città fuori dalla Campania dove sarà sottoposto alla misura meno afflittiva.

La condanna

Lo scorso 14 marzo il ventiduenne avellinse era stato condannato a dieci anni di carcere accusato del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo avvenuto lo scorso 19 agosto 2025 nel centro della città capoluogo, entrambi destinatari di un decreto di fermo della Procura e della misura disposta dal Gip del Tribunale di Avellino, Giulio Argenio, che aveva emesso nei loro confronti la misura cautelare in carcere per tentato omicidio.

Le richieste del pm

Il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini, il pm Fabio Massimo Del Mauro aveva chiesto una condanna a dodici anni di reclusione. Il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio aveva escluso l’aggravante della premeditazione. Decisivi gli indizi raccolti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, coordinati dalla Procura. In particolare alcuni dettagli emersi dall'analisi delle immagini di videosorveglianza, quali indumenti, i loghi delle scarpe e i tautaggi dei presunti autori.