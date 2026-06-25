Muore in minimoto, indagato anche il padre del piccolo Christian Oggi l'autopsia sul corpicino del bimbo di 10 anni travolto da un suv tra Lauro e Moschiano lunedì

Gianluca Romano, padre di Christian, il bambino di dieci anni morto in provincia di Avellino lunedì pomeriggio in un incidente stradale mentre era alla guida di una minimoto sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio stradale. Romano, sottufficiale dell'Esercito in servizio a Roma, precedeva il bambino alla guida della sua auto.

L'ipotesi di reato

Per la stessa ipotesi di reato è indagato anche il 28enne che era alla guida della Jeep che in una curva si è scontrata con la minimoto guidata dal bambino: Sono i corso gli accertamenti dei Carabinieri anche con il supporto delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installate in via Circuito, la zona del comune di Lauro dove si è verificato l'incidente.

Oggi l'autopsia sul corpicino di Christian

Il pm della Procura di AVELLINO titolare del fascicolo, Marco Auciello, ha disposto per la giornata di oggi l'autopsia della giovanissima vittima. La data dei funerali, dunque potrebbe essere prevista per la giornata di domani. Si dovrà attendere il completamento dell'esame autoptico per liberare la salma e poter dare l'ultimo saluto al piccolo Christian.

L'autopsia oggi al Moscati

Sarà il medico legale Pietrantonio Ricci ad eseguire l'esame autoptico sulla salma del piccolo, originario di Moschiano. L'accertamento dovrà fornire ulteriori elementi utili a ricostruire le cause del decesso.

Il conferimento incarico

L'avviso di conferimento dell'incarico è stato notificato alle parti coinvolte nell'indagine. A rappresentare la famiglia del bambino è l'avvocato Raffaele Tecce, mentre il conducente della Jeep Renegade coinvolta nell'incidente, un 28enne del Casertano identificato con le iniziali G.V., è assistito dall'avvocato Alfonso Quarto.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il tragico impatto si è verificato intorno alle 14 di lunedì. Cristian si trovava in sella a una minimoto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con la Jeep lungo un tornante di via Circuito. Le conseguenze dell'urto si sono rivelate fatali.

Gli accertamenti sui veicoli sequetrati

Le indagini proseguono anche sul fronte tecnico. Dopo il sequestro dei veicoli coinvolti, la Procura potrebbe nominare ulteriori consulenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro. Gli accertamenti dovranno chiarire il punto d'impatto, le traiettorie dei mezzi e verificare eventuali manovre effettuate prima dello schianto.