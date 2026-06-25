Attenti alle truffe: i carabinieri incontrano anziani e persone fragili Gli incontri a Solofra, Santo Stefano del Sole e Sorbo Serpico

Proseguono gli incontri organizzati dal Comando Compagnia Carabinieri di Solofra per sensibilizzare i cittadini ed in particolare gli anziani, contro il fenomeno delle truffe.

Dopo Serino, Montoro e Volturara Irpina, si sono tenuti degli incontri sulla prevenzione alle truffe a danno di anziani e persone fragili, presso il circolo anziani della frazione Sant’Agata di Solofra, la Chiesa Madre e la Chiesa di San Giuseppe sita nella frazione “Sozze” in Santo Stefano del Sole e la chiesa madre S.S. nomi di Gesù e Maria in Sorbo Serpico. I rispettivi Comandanti di Stazione hanno tenuto un incontro sulla prevenzione alle truffe, fornendo ai presenti, strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi più comuni di raggiro da parte di malintenzionati nei confronti dei cittadini con particolare riferimento agli anziani.

Nel corso degli eventi i Sottufficiali responsabili dei presidi Arma, hanno spiegato che in relazione alla truffa del “finto Carabiniere” i militari dell’Arma non chiedono mai soldi alle persone, tantomeno mandano altri in nome e per conto di un loro parente fermato per qualsivoglia motivo a ritirare soldi o monili in oro per scagionarlo da eventuali problemi giudiziari o di altra natura. Tra le raccomandazioni principali, inoltre, è stato ribadito l’importanza del numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, da contattare sempre in caso di dubbi o situazioni sospette.

Le iniziative quali importanti momenti di sensibilizzazione, ove sono state illustrate le strategie più comuni adottate dai truffatori, e di vicinanza ai cittadini, ai quali sono stati forniti consigli pratici per difendersi, hanno come presupposto quello di rafforzare la collaborazione tra i carabinieri e la cittadinanza, fanno parte del più ampio progetto di prevenzione, vicinanza e prossimità che l’Arma dei carabinieri svolge ogni giorno a difesa dell’intera collettività.